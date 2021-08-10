"Ничего подобного не было": преподаватель Карпенко-Карого и звезда советского кино Талашко отреагировал на обвинения в домогательствах
Народный артист Украины, звезда фильма "В бой идут одни" старики ", преподаватель Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого Владимир Талашко отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах к студенткам
Об этом сообщает ТСН .
Талашко отметил, что никогда не проявлял ни к студенткам, ни к абитуриенток сексуального интереса.
"Я не знаю, откуда растут ноги, но ничего подобного не было", - сказал он.
В самом университете рассказали, что еще никто официально не жаловался на преподавателя.
- Ранее СМИ сообщали, что актера фильма Леонида Быкова "В бой идут одни" старики ", педагога и художественного руководителя факультета дикторов-тележурналистов университета имени Карпенко-Карого Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам и абитуриенток. О нескольких случаев написал в соцсетях сценарист Богдан Панкрухин. Он утверждает, что Талашко уже более 20 лет позволяет себе добиваться не только студенток, но и абитуриенток, которые закончили школу и пришли поступать в вуз.
- Минкульт заявил, что проведет служебное расследование относительно этого события.
- В Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого заявили, что жалобы на домогательства к студенткам со стороны преподавателей к ним не поступали .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.7
Покупка 26.7Продажа 26.94
-
EUR
Покупка 31.27Продажа 31.68
- Актуальное
- Важное