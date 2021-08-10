"Ничего подобного не было": преподаватель Карпенко-Карого и звезда советского кино Талашко отреагировал на обвинения в домогательствах

Об этом сообщает ТСН .

Талашко отметил, что никогда не проявлял ни к студенткам, ни к абитуриенток сексуального интереса.

"Я не знаю, откуда растут ноги, но ничего подобного не было", - сказал он.

В самом университете рассказали, что еще никто официально не жаловался на преподавателя.

Ранее СМИ сообщали, что актера фильма Леонида Быкова "В бой идут одни" старики ", педагога и художественного руководителя факультета дикторов-тележурналистов университета имени Карпенко-Карого Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам и абитуриенток. О нескольких случаев написал в соцсетях сценарист Богдан Панкрухин. Он утверждает, что Талашко уже более 20 лет позволяет себе добиваться не только студенток, но и абитуриенток, которые закончили школу и пришли поступать в вуз.

Минкульт заявил, что проведет служебное расследование относительно этого события.

В Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого заявили, что жалобы на домогательства к студенткам со стороны преподавателей к ним не поступали .

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