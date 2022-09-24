Ничего не закончилось, всех защитников Азовстали не освободили, - отец пленного бойца полка "Азов"
Надо продолжать работать над освобождением защитников Мариуполя, потому что из плена освободили лишь небольшую часть бойцов
Об этом в эфире Еспресо сказал отец бойца "Азова" Евгений Сухарников.
"То, что мы сейчас увидели – надводная часть айсберга. Это 10-20% людей, вышедших с Азовстали. Это очень важно понимать, вышли медийные лица – Пташка, Хирург, руководство и это очень хорошо. Тем не менее, это не значит , что освободили "Азов", всех защитников Азовстали. Это просто небольшая часть, а другие люди неизвестные еще там. Ничего еще не закончилось. Надо делать все то же, возможно, даже с большим желанием", - считает он.
- 21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие - обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, освобождение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.9
Покупка 40.9Продажа 41.86
-
EUR
Покупка 39.99Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное