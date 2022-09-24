Об этом в эфире Еспресо сказал отец бойца "Азова" Евгений Сухарников.

"То, что мы сейчас увидели – надводная часть айсберга. Это 10-20% людей, вышедших с Азовстали. Это очень важно понимать, вышли медийные лица – Пташка, Хирург, руководство и это очень хорошо. Тем не менее, это не значит , что освободили "Азов", всех защитников Азовстали. Это просто небольшая часть, а другие люди неизвестные еще там. Ничего еще не закончилось. Надо делать все то же, возможно, даже с большим желанием", - считает он.

21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие - обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, освобождение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.