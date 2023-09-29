"Ничего не осталось": в РФ заявили, что не намерены восстанавливать оккупированную Попасну на Луганщине

Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

Чиновник пожаловался на дефицит финансирования восстановительных работ на временно оккупированных территориях Украины.

"Возможно, что мы в этих условиях какие-то города восстанавливать не будем. Попасна - там стотысячный город, ничего там не осталось, живут семь человек, не хотят покидать индивидуальное жилье. Мы пока там ничего не делаем", - сказал Файзуллин.

Попасная находится под контролем РФ с 8 мая 2022 года.