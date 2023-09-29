"Ничего не осталось": в РФ заявили, что не намерены восстанавливать оккупированную Попасну на Луганщине
Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что восстанавливать оккупированную Попасну Луганской области не будут. В городе практически не осталось людей
Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.
Чиновник пожаловался на дефицит финансирования восстановительных работ на временно оккупированных территориях Украины.
"Возможно, что мы в этих условиях какие-то города восстанавливать не будем. Попасна - там стотысячный город, ничего там не осталось, живут семь человек, не хотят покидать индивидуальное жилье. Мы пока там ничего не делаем", - сказал Файзуллин.
Попасная находится под контролем РФ с 8 мая 2022 года.
- В марте в Луганской ОВА сообщили, что Попасну не включили в список городских и муниципальных округов, который утвердила российская оккупационная администрация. То есть, Попасну фактически исключили из всех документов, будто ее и не существовало.
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