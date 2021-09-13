Ничего не объяснил и уехал, - тренер сборной Украины Петраков рассказал о бунтарском поведение Малиновского

Об этом сообщает " Большой футбол ".



По словам Петракова, Малиновскому уже купили билет в Чехию, но он это проигнорировал и вернулся в Италию.



"Малиновский подошел и говорит, что тоже хочет уехать. Администратор сказал ему, что мы купили ему билет на 9 сентября, еще матч в Чехии. Он сказал, что не хочет оставаться, а хочет уехать. Он ничем это не объяснил. Я попросил администратора взять ему билет. Если человек хочет ехать, пусть едет. Нет никакого конфликта, мы не ругались, ничего такого ", - рассказал Александр Петраков.

В игре против Франции Руслан Малиновский вышел на замену на 81-й минуте, а против Казахстана сыграл лишь 31 минуту. После этого он вернулся в "Аталанты" и не остался играть товарищеский матч с чехами.

Напомним, 5 сентября Александр Петраков заявил, что у него возникло недоразумение с хавбеком Русланом Малиновским.

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