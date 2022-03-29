Ничего не меняется, просто за евро и доллары нужно купить рубли: В Кремле настаивают, чтобы европейцы платили за газ российской валютой

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

По его словам, для стран, покупающих российский газ, ничего не изменится, им просто нужно купить за доллары и евро рубли.

"Просто нужно купить за их валюту - за евро, за доллары - рубли и рублями заплатить за газ. Де-факто ничего не меняется практически", - сказал Песков.

Он добавил, что Россия и дальше заинтересована в продаже своих энергоресурсов.

"Россия заинтересована в продаже своего газа. Мы уверены, что у нас самый лучший по предложению газ на рынке. В плане ритмичности поставок, в плане цены и надежности. Все остальные опции хуже", - убежден Песков.

Напомним, 23 марта Владимир Путин дал поручение перевести оплату за поставленный в Европу газ в рубле.

28 марта спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ европейским потребителям, если они не согласятся по требованию Кремля платить за энергоносители рублями.

29 марта министр экономики Германии Роберт Хабэк заявил, что страны G7 не будут платить за российский газ рублями.

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