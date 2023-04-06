"Ничего мы не рухнули": Лукашенко с Путиным обсудил реализацию проекта "союзного государства"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что Беларусь и Россия совместно могут преодолеть все трудности, возникающие в процессе реализации проекта "союзного государства"
Об этом он заявил на переговорах с Путиным в Москве, передают белорусские СМИ.
"Мы все это преодолеем. И тот, кто надеется или прогнозировал, что мы обрушимся, – ничего мы не обвалились. Да, будет непросто. А когда было просто? Мы выдержим и сделаем все даже в микроэлектронике, где мы с вами год назад, встречаясь в вашем кабинете, как раз обсуждали, что нам делать… Оказывается, и здесь нашли возможность работать… И ракеты летают, и боевая техника передвигается и у нас, и у вас… Так что все мы преодолеем, нужно немного времени… Мы точно отработали зарплату, которую нам платят", – сказал Лукашенко.
Во время разговора Лукашенко назвал достижением то, что Беларусь и Россия за два года реализовали 80% из 28 принятых "союзных программ" в рамках развития так называемого союзного государства. И оставив, по предложению Путина, в стороне "высоты, которые мы долго не могли взять" и не можем сейчас".
"Если где они споткнулись, уперлись (правительства), мы сразу встречались и, принимая решения, давали им ход для реализации этих программ. Мы целенаправленно, договорившись, два года упорно работали над этими программами", – заявил он.
"Уже меньше будет проблемных вопросов. Они, конечно, есть. Все больше и больше, поскольку мы развиваемся. Да и подбрасывают нам эти вопросы", – добавил Лукашенко.
- Самоназванный президент Белоруссии Александр Лукашенко 5-6 апреля находится с визитом в Москве. В преддверии заседания так называемого высшего госсовета союзного государства он отдельно встретился с Владимиром Путиным – российским президентом, на которого Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер об аресте как подозреваемого в незаконной депортации украинских детей
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