"Ничего хорошего в этом нет": Лавров отреагировал на учения США в Армении

Об этом в воскресенье, 10 сентября 2023 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

"Ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается попасть на Закавказье, мы не видим. Я не думаю, что это для кого-то хорошо, в частности для Армении", - сказал он на пресс-конференции в Нью-Дели, где завершается саммит G20, на котором Лавров присутствует вместо Путина.

"Действия армянского руководства у нас вызывают сожаление", - добавил Лавров.

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Кроме того, по его словам, договоренность о совместных армяно-американских учениях "выглядит тем более странно, что вот уже два года Армения отказывается принимать участие в учениях ОДКБ".

"Я очень надеюсь, что все те союзнические обязательства, которые между нами существуют, и мы их ценим, что они таки повлияют и возобладают во внешней политике Армении", - подытожил министр иностранных дел России.

Как в течение недели Армения стала резко удаляться от страны-агрессора

Армянский премьер Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica, вышедшее 3 сентября 2023 года, заявил, что его стране не следовало в вопросах безопасности полагаться исключительно на РФ . В частности, он считает РФ неспособной защитить интересы Армении в Нагорном Карабахе.

В свою очередь жена Пашиняна Анна Акопян прибыла в Киев и передала гуманитарную помощь , где участие в Саммите первых леди и джентельменов в Киеве, который организовывала супруга президента Украины Елена Зеленская. Этот визит стал первым дипломатическим жестом Армении в поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения. Поездка Акопян вызвала осуждение в России .

Также руководству РФ не понравилось намерение Армении ратифицировать Римский устав Международного уголовного суда , по которому привлекаются к ответственности военные преступники.

6 сентября армянское Минобороны проинформировало, что на полигоне "Зар" в Армении с 11 по 20 сентября пройдут совместные армяно-американские военные учения : они предусматривают отработку стабилизационных действий между конфликтующими сторонами во время миротворческих миссий.