Ничего экстраординарного не создали: Украинский тренер "Шерифа" Вернидуб прокомментировал победу над "Реалом"
Главный тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб заявил, что сенсационная победа над испанским "Реалом" еще не гарантирует тираспольцам выхода в плей-офф
Об этом Вернидуб заявил после победы над "Реалом" в Мадриде со счетом 2: 1, сообщает официальный сайт УЕФА .
По словам украинца, его после победы на "Сантьяго Бернабеу" переполняют эмоции.
"Конечно, мы понимали, что нам придется обороняться. Но мы хорошо справились и хорошо контратаковали. И наконец забили. Я счастлив возможности проводить такие матчи. Эмоции бьют через край! И я благодарен своим ребятам за то, что они сделали. Я счастлив и горд своей командой, этими ребятами. Мы на верном пути и продолжим его придерживаться", - сказал Вернидуб.
В то же время он подчеркнул, что несмотря на победы над "Реалом" и "Шахтером" на старте Лиги чемпионов, "Шериф" еще ничего экстраординарного не достиг.
"Пока мы еще не думаем о выходе в плей-офф, ведь ничего экстраординарного мы пока не создали. Мы просто движемся вперед шаг за шагом. Впереди еще четыре важнейших матча. Когда наступит время заключительной игры, тогда и поговорим о следующей стадии", - заметил Вернидуб.
-
Напомним, 28 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов молдавский "Шериф" сенсационно победил мадридский "Реал" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.49
Покупка 26.49Продажа 26.71
-
EUR
Покупка 30.84Продажа 31.23
- Актуальное
- Важное