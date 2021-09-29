Ничего экстраординарного не создали: Украинский тренер "Шерифа" Вернидуб прокомментировал победу над "Реалом"

Об этом Вернидуб заявил после победы над "Реалом" в Мадриде со счетом 2: 1, сообщает официальный сайт УЕФА .

По словам украинца, его после победы на "Сантьяго Бернабеу" переполняют эмоции.

"Конечно, мы понимали, что нам придется обороняться. Но мы хорошо справились и хорошо контратаковали. И наконец забили. Я счастлив возможности проводить такие матчи. Эмоции бьют через край! И я благодарен своим ребятам за то, что они сделали. Я счастлив и горд своей командой, этими ребятами. Мы на верном пути и продолжим его придерживаться", - сказал Вернидуб.

В то же время он подчеркнул, что несмотря на победы над "Реалом" и "Шахтером" на старте Лиги чемпионов, "Шериф" еще ничего экстраординарного не достиг.

"Пока мы еще не думаем о выходе в плей-офф, ведь ничего экстраординарного мы пока не создали. Мы просто движемся вперед шаг за шагом. Впереди еще четыре важнейших матча. Когда наступит время заключительной игры, тогда и поговорим о следующей стадии", - заметил Вернидуб.

Напомним, 28 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов молдавский "Шериф" сенсационно победил мадридский "Реал" .

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