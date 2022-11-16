Ничего бы этого не произошло, если бы не вторжение РФ в Украину, - премьер Британии Сунак о падении ракет в Польше
Премьер Британии Риши Сунак возложил ответственность за падение ракет на территории Польши 15 ноября в Россию
Об этом он заявил во время пресс-конференции на полях саммита G20, сообщает The Guardian .
По словам британского премьера, утром он разговаривал с президентом Польши Анджеем Дудой и выразил ему поддержку после падения двух ракет на Люблинском воеводстве 15 ноября во время массированной ракетной атаки РФ на Украину.
"Мы все должны ясно понимать: ничего бы этого не произошло, если бы не российское вторжение в Украину. Это жестокая и безжалостная реальность путинской войны. Пока она продолжается, она угрожает нашей безопасности и безопасности наших союзников. Пока она идет, она будет разрушать мировую экономику" , – сказал Сунак.
По его словам, во всех этих проблемах виноват один человек – президент РФ Владимир Путин.
"Постоянную угрозу нашей безопасности и глобальный экономический кризис повлекли за собой действия одного человека, который не пожелал быть на этом саммите - Владимира Путина", - подчеркнул Сунак.
- 16 ноября МИД Польши официально заявил об ударе ракетой производства РФ и вызвал российского посла.
- Президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что ракета, которая упала на польскую территорию – российского производства, однако власти пока нет точной информации, кто именно ее запустил.
- Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" то, что ракета, приведшая к гибели людей в Польше, была выпущена из России.
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