Об этом он заявил во время пресс-конференции на полях саммита G20, сообщает The Guardian .

По словам британского премьера, утром он разговаривал с президентом Польши Анджеем Дудой и выразил ему поддержку после падения двух ракет на Люблинском воеводстве 15 ноября во время массированной ракетной атаки РФ на Украину.

"Мы все должны ясно понимать: ничего бы этого не произошло, если бы не российское вторжение в Украину. Это жестокая и безжалостная реальность путинской войны. Пока она продолжается, она угрожает нашей безопасности и безопасности наших союзников. Пока она идет, она будет разрушать мировую экономику" , – сказал Сунак.

По его словам, во всех этих проблемах виноват один человек – президент РФ Владимир Путин.

"Постоянную угрозу нашей безопасности и глобальный экономический кризис повлекли за собой действия одного человека, который не пожелал быть на этом саммите - Владимира Путина", - подчеркнул Сунак.

16 ноября МИД Польши официально заявил об ударе ракетой производства РФ и вызвал российского посла.

Президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что ракета, которая упала на польскую территорию – российского производства, однако власти пока нет точной информации, кто именно ее запустил.

Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" то, что ракета, приведшая к гибели людей в Польше, была выпущена из России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb