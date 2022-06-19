Об этом информирует в телеграмме городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Учебный процесс в Мелитополе по решению областной военной администрации завершен – 2 мая. Все ученики из девятых классов переведены в десятые. Все остальные – так же. Все аттестаты девяти- и одиннадцатиклассников готовы", – подчеркнул мэр.

Все студенты медколледжа, колледжа культуры, ТГАТУ и МГПУ переведены на следующий курс. Выпускники получат дипломы.

"Медицинский колледж и колледж культуры перерегистрирован в Запорожье и продолжает функционировать. Такая же ситуация с дипломами, учебным процессом в Таврическом государственном агротехнологическом университете и Мелитопольском государственном педагогическом университете", - добавил Федоров.

Городской голова Мелитополя подчеркнул, что никакие тестирования у предателей сдавать не нужно: "Не нужно ни на какие тестирования ходить к оккупантам, коллаборантам. Мы все видели, как они устраивают теракты. Для них человеческая жизнь, жизнь ребенка ничего не значит".

В Херсонской области подозревают в коллаборационизме жительницу Каховки, которая возглавила оккупационный отдел образования и "назначала" директоров школ.

Студентам педуниверситета в Новосибирской области предложили отправиться в "командировку" в регионы Украины, которые под контролем российских войск, чтобы обеспечить подготовку к учебному году.

27 мая сотрудники Таврического государственного агротехнологического университета сообщили, что в здание вуза ворвались с оружием российские оккупанты, то же произошло и в Мелитопольском педагогическом университете.

Педагоги Херсона демонстративно покинули встречу с российскими военными, на которой те предлагали "сотрудничество".

В Херсонской области в Генические военные РФ заставляют учителей местных школ переходить на российскую программу обучения.

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