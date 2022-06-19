"Ни в коем случае не нужно выходить в школы на тестирование, которое устроили коллаборанты!" - мэр Мелитополя о завершении учебного года
Мэр Мелитополя подчеркнул, что по состоянию на 19 июня все ученики переведены в следующий класс, так же и студенты, а выпускники получат дипломы. Поэтому не нужно приходить в учебные заведения и проходить тестирование от предателей
Об этом информирует в телеграмме городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Учебный процесс в Мелитополе по решению областной военной администрации завершен – 2 мая. Все ученики из девятых классов переведены в десятые. Все остальные – так же. Все аттестаты девяти- и одиннадцатиклассников готовы", – подчеркнул мэр.
Все студенты медколледжа, колледжа культуры, ТГАТУ и МГПУ переведены на следующий курс. Выпускники получат дипломы.
"Медицинский колледж и колледж культуры перерегистрирован в Запорожье и продолжает функционировать. Такая же ситуация с дипломами, учебным процессом в Таврическом государственном агротехнологическом университете и Мелитопольском государственном педагогическом университете", - добавил Федоров.
Городской голова Мелитополя подчеркнул, что никакие тестирования у предателей сдавать не нужно: "Не нужно ни на какие тестирования ходить к оккупантам, коллаборантам. Мы все видели, как они устраивают теракты. Для них человеческая жизнь, жизнь ребенка ничего не значит".
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