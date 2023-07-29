Ни Трамп, ни Десантис не подходят для атаки Байдена в избирательной кампании, однако среди республиканцев растет рейтинг другого кандидата, - Пионтковский
Знаковый политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский отметил, что в последние дни происходит очень интересное явление в политикуме США – республиканский кандидат Никки Гейли, по опросам общественного мнения, уже обошла в некоторых штатах Десантиса
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Республиканцы приняли правильное решение в стратегической избирательной кампании – атаковать Байдена за недостаточную поддержку Украины. Я думаю, что у них сейчас проблемы найти сильного кандидата. Ни Трамп, ни Десантис не подходит для этой роли", – подчеркнул политолог.
Андрей Пионтковский объяснил, что сейчас очевидно, что именно сильный проукраинский кандидат выиграет выборы у Байдена, и затем приведет в Конгресс большинство республиканцев.
"Очень интересное явление происходит в последние дни, резко растет рейтинг республиканской кандидатки и замечательной женщины Никки Гейли. Мы помним, она была представительницей США в ООН, а затем ушла из администрации Трампа, разойдясь с ним по внешнеполитическим вопросам. Вот сейчас она уже обошла". в некоторых штатах по опросам общественного мнения Десантиса , который оказался никаким кандидатом.Ну, а что касается Трампа, я думаю, что в конце концов он не выйдет на республиканскую гонку.А вот республиканцы имеют большой шанс взять себе Белый Дом и Конгресс, выбрав себе четкую украинскую позицию", - сказал Пионтковский.
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