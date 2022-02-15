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Ни слова об участии России: это или диверсия, или разгильдяйство правоохранителей, - Мосийчук о расследовании покушения на него у телеканала "Еспресо"

15 февраля, 2022 вторник
21:32
Криминал

Политик, народный депутат VIII созыва Игорь Мосийчук прокомментировал завершение досудебного расследования дела по теракту у телеканала "Еспресо" в 2017 году

Экс-депутат сказал это в программе "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"За 5 лет следствия гора родила мышь. Я утверждаю и имею все основания, что по состоянию на 2019 год следствием было установлено организатора этого террористического акта, покушения на меня. По состоянию на то же время отрабатывались, были доказательные моменты в материалах дела по заказчикам покушения. Все материалы дела указывают на то, что террористический акт руководился и организовывался офицером Главного разведывательного управления Генерального штаба Российской Федерации, который при помощи поддельного паспорта привез в Украину взрывчатку", - отметил Мосийчук.

Политик подчеркнул, что при покушении на его жизнь использовалась уникальная взрывчатка времен Первой мировой войны, хранящаяся на складах Министерства обороны Российской Федерации.

"Покушение на меня сначала готовилось под телеканалом "112", но приехал Антон Геращенко, которого сопровождала охрана с собаками, и они отменили тот теракт. Все было установлено: фамилии, кто выписывал приглашение гражданину РФ. Абсолютно все было известно. Когда же я сейчас беру в руки обвинительный акт, - ни слова о России. Два человека погибли, трое тяжело ранены. Ведущая "Еспресо" Мирослава Барчук получила инфаркт. Телеканал расстреляли почти. И теперь - ни слова о РФ. Такое впечатление, что шли два гражданина, им не понравился Мосийчук, и они решили его убить, но не просто, а путем теракта. Я считаю такие действия либо сознательной диверсией против украинского государства, либо абсолютным разгильдяйством правоохранительных органов", - заметил Мосийчук.

Политик возмущен, что в обвинительном акте отсутствуют статьи по поводу государственной измены и умышленного убийства, а также правовая квалификация "тяжкие телесные повреждения".

"У меня очень простой вопрос: зачем это сделано? Ответов два: или это сделано намеренно и отсюда убрано Российскую Федерацию и все, что с ней связано; или это из-за того, что следствие тянулось 5 лет - вернее, мешки с материалами уголовного дела из кабинета в кабинет - что люди, которые сейчас составляли этот обвинительный акт, не владеют материалами дела", - отметил Мосийчук.

Нардеп VIII созыва добавил, что с адвокатами и некоторыми другими потерпевшими они сейчас готовят ходатайство об отзыве обвинительного акта. А если их возражения не будут учтены и акт в действующем виде будет направлен в суд, они обратятся в высшую инстанцию ​​и никому не позволят умалчивать о проявлении российской агрессии в Украине.

Игорь Мосийчук также отметил, что Министерство юстиции Украины, опираясь на материалы следствия, передало часть из них в качестве доказательной базы агрессии России против Украины в Европейский суд по правам человека.

Напомним, примерно в 22:03 вечером в среду, 25 октября 2017 года, у входа в дом по улице Адама Мицкевича в Киеве, где расположена редакция телеканала "Еспресо", произошел взрыв силой в килограмм в тротиловом эквиваленте. Во время взрыва из редакции выходили народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук, его телохранитель и политолог Виталий Бала. Также рядом были прохожие.

  • В результате взрыва погибли два сотрудника Министерства внутренних дел: личный телохранитель Мосийчука - 31-летний старший сержант полиции Руслан Кушнир, а также случайный прохожий, который оказался подполковником МВД в отставке Михаилом Мормилем, проживавшим в соседнем подъезде. Событие квалифицировали как террористический акт. Расследованием занимается СБУ. По сообщениям прокуратуры, взрывчатка была с дистанционным управлением. То есть она сработала не в запрограммированное время, а тогда, когда этого захотел злоумышленник.
  • Мосийчук 23 февраля 2017 года подтвердил, что правоохранители раскрыли дело о покушении на него возле офиса канала "Еспрессо " 25 октября 2017 года.
  • 1 апреля 2018 года сотрудники СБУ задержали одного из исполнителей теракта под редакцией телеканала "Еспресо".

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Игорь Мосийчук
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Большой эфир Василия Зимы
эспрессо
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