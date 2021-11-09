Ни реванша, ни чемпионского боя: Промоутер раскрыл план "ограбления" Ломаченко

Об этом Хирн заявил в интервью iFL TV.

По словам британца, ведущего дела Хейни, он стремится устроить весной поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) против Лопеса.

"Я хотел бы свести их весной. Они готовы подписать контракты. Их ждут непростые бои, я не хочу выразить неуважение к Камбососу, но у Дэвина более серьезный вызов. И оба могут проиграть, если не подготовятся", - сказал Хирн.

Теофимо Лопес 27 ноября в бою против австралийца Джорджа Камбососа будет впервые защищать звание абсолютного чемпиона мира, которое он получил в октябре 2020 года в поединке против украинца Василия Ломаченко.

Девин Хейни, владеющий титулом "регулярного" чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета), 4 декабря встретится с американцем Джозефом Диасом.

Ломаченко после поражения от Лопеса безуспешно пытается добиться реванша. Также украинец рассчитывал на бой против Хейни, поскольку занимает первое место в рейтинге WBC и может получить статус обязательного претендента на титул.

Сам Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке встретится с бывшим чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы.

Напомним, 1 ноября промоутерская компания Top Rank официально анонсировала бой Василия Ломаченко против Ричарда Комми.

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