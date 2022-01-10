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"Ни разу не видел и не общался". Сергей Притула рассказал, будет ли влиять на его будущую партию олигарх Пинчук

10 января, 2022 понедельник
17:27
Общество Сергей Притула

Создавать свою партию Сергей Притула будет без денег олигархов, а на его политические планы не влияет ни один бизнесмен. Презентовать партию Сергей Притула обещает весной 2022 года

Об этом политик, волонтер рассказал в программе "Субботнее интервью" на Радио Свобода.

Притула убеждает, что Виктор Пинчук не влияет на формирование партии. Бизнесмен владеет медиахолдингом StarlightMedia, на двух каналах которого Притула уже много лет ведет телевизионные проекты (Новый канал и СТБ — ред.).

"Я думаю, что господин Пинчук будет держаться от политической силы Притулы как можно дальше. Потому что в мае вступит в силу закон о деолигархизации. И будут сформированы списки тех людей, которые попадают под это определение. И там есть несколько пунктов, которые делают невозможным любое сотрудничество (в теории, конечно) олигарха и какого-то политика", – считает Сергей Притула.

Политик рассказал, что даже заказал юридическую экспертизу, не препятствует ли работа на телеканале Виктора Пинчука его политическим планам. Наконец, по заключению профессиональных юристов конфликта интересов нет.

По словам Притулы, он не знаком с Виктором Пинчуком и за 14 лет работы на каналах его холдинга StarlightMedia ни разу не виделся и не общался с бизнесменом.

"Это человек с другой орбиты. И потому мне сейчас достаточно просто заниматься политической деятельностью. Потому что я совершенно равноудален от Пинчука, от Коломойского, от Фирташа, от Ахметова. Этих людей нет в моей системе координат", – заметил Сергей Притула.

Вместо этого деньги на партию Сергей Притула будет получать от предпринимателей из украинского ИТ-сектора. По словам политика, это "люди, занимающиеся честным бизнесом, который они создали с нуля". Они готовы уложиться в развитие будущей партии.

Сергей Притула
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