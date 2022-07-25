"Ни разу не стрелял, только бегал и скрывался от украинской артиллерии": сдавшийся в плен русский наемник

Об этом сообщает СБУ.

"ВСУ так яростно уничтожают рашистов, что даже опытные наемники из РФ долго здесь не выдерживают", - пишут в ведомстве.

"Когда попали в Попасную, как дальше поехали, - офигели... Война, скажем, другого поколения... То есть, артиллерия работает, а автомат в автомат - такого нет. Я успел за 2 недели службы заметить: в основном - бегаешь, прячешься от артиллерии. Очень много испуганных", - рассказал о своих "впечатлениях" российский наемник, сдавшийся в плен ВСУ.

В СБУ напомнили номер горячей линии, по которому оккупанты могут сдаваться в плен.

"Тем захватчикам, кто оказался не на той войне, СБУ напоминает о горячей телефонной линии 2402. Позвонив по ней можно сдаться в плен, сохранить свою жизнь и, в конце концов, вернуться домой", - добавляют в ведомстве.

Напомним, контрразведка СБУ уничтожила российский танк и 15 оккупантов с помощью дрона.

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