"Ни разу не стрелял, только бегал и скрывался от украинской артиллерии": сдавшийся в плен русский наемник
Российский наемник, прошедший так называемую "контртеррористическую операцию РФ" в Дагестане, в боях на востоке Украины выдержал всего 2 недели
Об этом сообщает СБУ.
"ВСУ так яростно уничтожают рашистов, что даже опытные наемники из РФ долго здесь не выдерживают", - пишут в ведомстве.
"Когда попали в Попасную, как дальше поехали, - офигели... Война, скажем, другого поколения... То есть, артиллерия работает, а автомат в автомат - такого нет. Я успел за 2 недели службы заметить: в основном - бегаешь, прячешься от артиллерии. Очень много испуганных", - рассказал о своих "впечатлениях" российский наемник, сдавшийся в плен ВСУ.
В СБУ напомнили номер горячей линии, по которому оккупанты могут сдаваться в плен.
"Тем захватчикам, кто оказался не на той войне, СБУ напоминает о горячей телефонной линии 2402. Позвонив по ней можно сдаться в плен, сохранить свою жизнь и, в конце концов, вернуться домой", - добавляют в ведомстве.
- Напомним, контрразведка СБУ уничтожила российский танк и 15 оккупантов с помощью дрона.
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