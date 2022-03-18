Ни ООН, ни ОБСЕ своих функций не выполняют. Украина должна стать участницей новой системы мировой безопасности, - Огрызко
Дипломат, министр иностранных дел Украины 2007-2009 гг Владимир Огрызко считает, что ни ООН, ни ОБСЕ не выполняют свои функции, а Украина должна стать участницей новой системы мировой безопасности
Экс-министр рассказал об этом в эфире Еспрессо.TV.
"Безусловно, после 24 февраля старая система безопасности, созданная после II мировой войны, отошла в историю. Ни ООН, ни ОБСЕ, никакие региональные структуры свою функцию на самом деле не выполняют. Без сомнения, вопрос "Что же будет после?" - становится на повестку дня. И это тот случай, когда Украина должна сыграть роль участницы, а не просителя, от которого все отталкиваются", - отметил Огрызко.
Дипломат подчеркнул, что это возможно только в том случае, если Украина будет сильна в военном плане.
"Если будут реализованы эти планы демилитаризации Украины с каким-то непонятным нейтральным статусом - это лишь очередная отсрочка нападения на Украину. Российская Федерация - та страна, которая не разбирается в международном праве и лжет в глаза. Вспомните недавние слова Лаврова, будто Украина напала сама на себя, а Россия вообще ни с кем не воюет, и это вообще выдумки неонацистов и бандеровцев. Как можно доверять стране, министр иностранных дел которой лжет в глаза и даже ими не моргает? Очень жаль, что некоторые из политического руководства Украины считают, что российское слово чего-то стоит. Это нужно забыть как свершившийся исторический факт", - заметил Владимир Огрызко.
- Напомним, в Международном суде ООН в Гааге обязали Россию немедленно прекратить военное вторжение в Украину.
- Россия отказалась выполнить требования Международного уголовного суда ООН и прекратить боевые действия в Украине.
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