Об этом в эфире Еспресо заявил депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин.

"Хлопок" для Мариуполя - это уже обычное дело. Мы общаемся с адекватными мариупольцами, которые ждут деоккупацию. Они меня уверяют, что ни одной жертвы среди гражданского населения за практически месяц "хлопка" нет. Все попадания ВСУ ювелирные, они уничтожают личный состав пушечного российского мяса, они уничтожают вражескую технику. То есть попадания исключительно целевые", - отметил он.

Забавин добавил, что после нескольких попаданий "хлопка" враг пытается не концентрировать все силы в одних местах.

"Они расселяют пушечное мясо по всему Мариупольскому району. То же самое с техникой. Мы призываем мариупольцев, которые ждут деоккупации, находиться как можно дальше от таких объектов. Все они жителям практически известны - это старые школы, такие помещения рядом с промышленной зоной. "Хлопок" метко бьет, поэтому врагу не удается полностью выполнить задачу по распределению своих сил", - подытожил депутат.