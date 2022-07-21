Ни одной установки HIMARS в Украине россияне не уничтожили, - Пентагон
В Министерстве обороны США отмечают, что российский агрессор не уничтожил в Украине ни одной установки
Об этом сообщает Министерство обороны США.
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что российские оккупационные войска не уничтожили в Украине ни одной ракетной пусковой установки HIMARS.
"Сегодня украинцы эффективно применяют HIMARS, нанося удары по российским командным узлам, их логистическим сетям, их полевой артиллерии вблизи оборонных объектов и многим другим целям, - сказал Марк Милли. - Эти удары постоянно снижают способность России вести незаконную агрессивную войну".
Марк Милли также отметил умение украинцев, их изобретательность, артиллерийские способности, решительность и волю к бою, учитывая способность украинских военных быстро развернуть эти системы.
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