Ни одной установки HIMARS в Украине россияне не уничтожили, - Пентагон

Об этом сообщает Министерство обороны США.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что российские оккупационные войска не уничтожили в Украине ни одной ракетной пусковой установки HIMARS.

"Сегодня украинцы эффективно применяют HIMARS, нанося удары по российским командным узлам, их логистическим сетям, их полевой артиллерии вблизи оборонных объектов и многим другим целям, - сказал Марк Милли. - Эти удары постоянно снижают способность России вести незаконную агрессивную войну".

Марк Милли также отметил умение украинцев, их изобретательность, артиллерийские способности, решительность и волю к бою, учитывая способность украинских военных быстро развернуть эти системы.

Американские ракетные системы M142 HIMARS оказывают существенное влияние на войну в Украине.

Командир батальона "Свобода" Кузык считает, что увеличение систем HIMARS позволит ВСУ перейти от обороны к наступлению на всех фронтах.

19 июля Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила , что Киев обсуждает с Вашингтоном все возможности для поставки новых видов вооружения.

18 июля Валерий Залужный сообщил , что удержать позиции помогли HIMARSы.

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