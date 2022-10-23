"Ни одной новой техники у нас нет": оккупант пожаловался маме на росармию, - перехват

Главное управление разведко МО Украины опубликовало новый перехват, где оккупант в телефонном разговоре с мамой пожаловался ей на обеспечение в российской армии.

В частности, военнослужащий отметил, что недавно им привезли очень старые снаряды для "градов", которые были изготовлены еще в 50-х годах прошлого века.

"Все старое, ни одной, ни одной новой техники. Распаковали старые танки Т-64", - отметил оккупант.

Напомним, Россия не способна увеличить производство современной техники

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