"Ни одной новой техники у нас нет": оккупант пожаловался маме на росармию, - перехват
Военнослужащий РФ рассказал матери о плохом обеспечении оккупантов вещами и техникой
Главное управление разведко МО Украины опубликовало новый перехват, где оккупант в телефонном разговоре с мамой пожаловался ей на обеспечение в российской армии.
В частности, военнослужащий отметил, что недавно им привезли очень старые снаряды для "градов", которые были изготовлены еще в 50-х годах прошлого века.
"Все старое, ни одной, ни одной новой техники. Распаковали старые танки Т-64", - отметил оккупант.
- Напомним, Россия не способна увеличить производство современной техники
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