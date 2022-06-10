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"Ни одного случая холеры на Одесчине не зафиксированы": председатель ОГА опроверг слухи об опасной болезни в Килии

10 июня, 2022 пятница
20:06
Медицина Максим Марченко

Качество воды на территории области тщательно проверяется, случаев заболевания не зафиксировано

Об этом глава Одесской ОГА Максим Марченко заявил в видеообращении.

По его словам, некоторые блогеры ради повышения своих рейтингов распространяют фейковую информацию о появлении случаев холеры в Килии Одесской области.

"Это полный бред. Ежедневно мы проверяем не просто качество воды, но и всех людей, которые приезжают в область из других регионов, где повышен риск заболеваемости холерой из-за боевых действий", - заявляет Марченко.

По его данным, в Одесской области не было зафиксировано ни одного случая заболевания холерой. Глава ОГА призывает не распространять ложную информацию из непроверенных источников.

  • Напомним, по данным британской разведки, в Мариуполе существует риск большой вспышки холеры. Единичные случаи регистрируют с мая

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Новости
Украина
холера
Килия
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