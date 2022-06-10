Об этом глава Одесской ОГА Максим Марченко заявил в видеообращении.



По его словам, некоторые блогеры ради повышения своих рейтингов распространяют фейковую информацию о появлении случаев холеры в Килии Одесской области.



"Это полный бред. Ежедневно мы проверяем не просто качество воды, но и всех людей, которые приезжают в область из других регионов, где повышен риск заболеваемости холерой из-за боевых действий", - заявляет Марченко.



По его данным, в Одесской области не было зафиксировано ни одного случая заболевания холерой. Глава ОГА призывает не распространять ложную информацию из непроверенных источников.

Напомним, по данным британской разведки, в Мариуполе существует риск большой вспышки холеры. Единичные случаи регистрируют с мая

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