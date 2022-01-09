"Ни одного слова на казахском". Людей на площади в Алматы расстреливали не казахи, наши силовики разрешали нам оставаться, – оппозиционер Мейрхан Абдуманапов

На основании увиденного и услышанного тогда на площади политик заключил, что массовый расстрел протестующих начался с прибытием в Республику Казахстан сил ОДКБ, прежде всего россиян. Об этом и другом он заявил в интервью проекту Сибирь Реалии, сообщает Еспресо.TV.



Утром 6 января, сказал Абдуманапов, он вместе с другими переговорщиками от оппозиции, отправившимися к кордону тогда еще исключительно казахстанских силовиков с белым флагом, договорился с представителями правоохранительных органов о том, что протестующие смогут оставаться на площади, если у них не будет при себе. огнестрельного оружия.



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"Мы вернулись в лагерь. Из нескольких тысяч человек оружие оказалось только у пятерых. Насильно разоружить их мы не могли, вдруг они начнут сопротивляться, мы без оружия. Мы попросили их уйти, и они ушли", - продолжил Мейрхан Абдуманапов.



По его утверждению, с 9:00 до 18:30 все было спокойно.





Мейрхан Абдуманапов (посредине)



"Днем в лагерь стали приходить сообщения: "Выходите. К городу прибыло подкрепление: российские войска и части ОДКБ, белорусские, армянские и другие, они будут разгонять силой".



Только мне лично позвонили с таким советом пять человек. И каждый раз собеседник утверждал, что информация "из достоверных источников". "Сегодня вечером или ночью будут стрелять на поражение", - подчеркнул оппозиционер.



"Мы приняли информацию во внимание, но не поверили", - сказал он.



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Однако произошло все так, как их предупреждали.



"Если утром к нам обращались только по-казахски, и на той стороне были наши, казахи, то (вечером, – ред.) через громкоговоритель мы слышали только русский язык.



На этот раз к нам солдаты обращались только на русском. И угрожающим тоном: "Освободите площадь, будем расстреливать". Ни одного слова на казахском. Из чего мы пришли к выводу, что это были русские войска. Как нас и предупреждали днем", – заявил Мейрхан Абдуманапов.



Ему удалось уцелеть и бежать из Алматы. Сейчас политик, как он отметил, находится на границе с Кыргызстаном. С журналистами он общался с киргизстанской SIM-карты.



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По словам главной редактора алматинского издания Orda.kz Гульнары Бажкеновой, она с коллегами была вечером 7 января на площади Республики – уже после разгона лагеря протестующих. В разговоре с "Сибирью Реалии" она сказала, что их съемочная группа хотела сфотографировать перевернутый автомобиль, но в этот момент на них двинулся военный "Хаммер" и из громкоговорителя прозвучало предупреждение о том, что сейчас по ним откроют огонь. После чего Гульнара с коллегами быстро покинули площадь.



"Да, предупредили нас из громкоговорителя на русском. Но надо сказать, что казахские силовики тоже часто обращаются к гражданам на русском. Молодые солдаты, призванные с юга, видимо, русский язык знают не так хорошо, а здесь был чистый русский язык", - сказала Бажкенова .

Напомним, появился список ключевых объектов Казахстана, занятых силами ОДКБ.



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