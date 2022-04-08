Ни одного решения государственных органов об ограничении вещания "Еспресо" не было, но технически это сделал и.о. директора Концерна РРТ и кто-то теперь использует это, - Княжицкий

Об этом он написал на своей странице в facebook .

"Канал "Еспресо" вышел в эфир в первый день Майдана. Ты что, знал? - спрашивали меня. Предвидел. И начал строить канал в подвале собственной квартиры в Киеве. Если умеешь критически мыслить и анализировать, предсказать несложно", - заметил он.

Нардеп сообщил, что перед этой войной понял, что нужно построить студию во Львове, потому что вещать из Киева может быть сложно.

"Конечно, свою роль сыграло и то, что я львовянин и здесь мой округ. Но главное другое: Львов никогда не был в планах российской оккупации. Они все мечтали либо подкупить городом поляков, либо установить просто марионеточный галицкий режим. И даже если бы оккупация произошла, - рядом граница. Удобно эвакуировать технику и работников", - написал Княжицкий.

По его словам, то, что будет война, а не шашлыки, он понимал.

"Именно поэтому после начала войны помог перенести канал во Львов, а сам остался в Киеве. Закон запрещает парламентариям мобилизоваться, поэтому пока была угроза окружения и оккупации мы, депутаты от "ЕС", просто с подразделениями терробороны выполняли задачи по охране столицы. Многие коллеги и сейчас на позициях. Я же занялся, когда увидел, что опасность для столицы спала, помощью волонтерам и информационным фронтом", - говорит Княжицкий.

Нардеп рассказал, что они запустили во Львове "Еспресо" из новой студии, дали работу сотням журналистов, распространили сигнал об Украине на десятки стран, дали украинцам информацию от Голоса Америки и BBC и других партнеров, запустили крымско-татарские программы.

"Еспресо" во время войны не был оппозиционным и не думал быть. Напротив – канал объединяет общество. Но кто-то решил вырубить канал. Технически это сделал и.о. директора Концерна РРТ Сергей Семерей. Кто-то по телефону ему приказал. Зачем? Чтобы убить канал, рожденный на Майдане, чтобы выбросить на улицу 300 журналистов, чтобы уменьшить количество информационных украинских каналов по заказу россиян. Не получилось разбомбить все телебашни - так можно вырвать кабели руками руководства концерна", - подчеркнул он.

По его словам, конфликта с властью у "Еспресо" не было. Никто не предъявлял никаких претензий, не делал никаких предложений, ничего не просил. Не было ни одного решения ни одного государственного органа об ограничении вещания "Еспресо".

"Просто господин Семерей, родом из Ковеля, по чьему-то заказу решил уничтожить канал Майдана, выбросить на улицу 300 журналистов и помочь Кремлю на следующий день после появления видео из Бучи уничтожать украинское вещание. Господин Семерей совершил уголовное преступление. Но кто-то теперь использует ситуацию и не дает вещание в Т2 восстановить", – написал нардеп.

Княжицкий добавил, что цель такого ограничения тоже ясна.

"Сорвать поставки вооружения из стран, чьи программы исключили из эфира. Это США, Великобритания, Франция. Еще одна цель – поссорить между собой политиков, уничтожить единство, которое нам так нужно в борьбе с врагом. Не получится. Мы победим российского агрессора и украинских негодяев, которые для него работают. Американцы говорят, что война не закончится быстро. Это плохо, но мы выносливы, закалены и правда на нашей стороне", - заявил он.

4 апреля Концерн РРТ выключил "Еспресо", "Прямой" и 5-й канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами об отключении вещания. Телеканалы требуют от концерна РРТ возобновить вещание каналов.



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