Ни одно здание не осталось невредимым, оккупанты разбомбили 80-90% Мариуполя, – заместитель мэра

Об этом заявил заммэра Мариуполя Сергей Орлов в интервью Forbes.



"80-90% города разбомбили. Ни одного здания нет без повреждений. Либо разрушены, либо повреждены", – заявил он.



По состоянию на 13 марта в городе официально подтвердили смерть 2358 человек.



"По состоянию на 13 марта было 2358 погибших. Надо понимать, что это тела, которые находились на улице. Под завалами есть еще люди, о которых мы не знаем. Поэтому эту цифру смело можно умножать на 1,5-2. И хороним их мы в основном в братских могилах", – добавляет Орлов.



В Мариуполе действуют только элементы инфраструктуры. Оккупанты расстреляли почти все машины управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, поэтому у спасателей нет возможности выезжать на пожары.



"Заводы не работают – все стоит, запускать их нельзя. "Азовсталь" разбомблена полностью", – подчеркнул заммэра Мариуполя.

Напомним, оккупанты сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на обстрелы Мариупольского театра.

17 марта в Мариуполе начали разбирать завалы после российского авиаудара по драмтеатру, люди выходят из бомбоубежища живые.