Ни одно здание не осталось невредимым, оккупанты разбомбили 80-90% Мариуполя, – заместитель мэра
Сегодня уже 80-90% Мариуполя разбомблено. В городе нет ни одного здания без повреждений – все либо разрушены, либо повреждены.
Об этом заявил заммэра Мариуполя Сергей Орлов в интервью Forbes.
"80-90% города разбомбили. Ни одного здания нет без повреждений. Либо разрушены, либо повреждены", – заявил он.
По состоянию на 13 марта в городе официально подтвердили смерть 2358 человек.
"По состоянию на 13 марта было 2358 погибших. Надо понимать, что это тела, которые находились на улице. Под завалами есть еще люди, о которых мы не знаем. Поэтому эту цифру смело можно умножать на 1,5-2. И хороним их мы в основном в братских могилах", – добавляет Орлов.
В Мариуполе действуют только элементы инфраструктуры. Оккупанты расстреляли почти все машины управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, поэтому у спасателей нет возможности выезжать на пожары.
"Заводы не работают – все стоит, запускать их нельзя. "Азовсталь" разбомблена полностью", – подчеркнул заммэра Мариуполя.
- Напомним, оккупанты сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на обстрелы Мариупольского театра.
- 17 марта в Мариуполе начали разбирать завалы после российского авиаудара по драмтеатру, люди выходят из бомбоубежища живые.
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