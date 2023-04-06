Ни одно из российских сообщений о ситуации в Бахмуте не соответствует действительности, - Маляр
Заместитель министра обороны Анна Маляр утвердила, что ни один из нарративов российской пропаганды о ситуации в Бахмуте не соответствует действительности
Об этом Анна Маляр написала в телеграмме.
"Когда мониторю информационные вбросы врага по Бахмуту о том, что докладывает военное командование президенту, кто какие решения принял, какой план провалился, кто из генералов какую позицию по обороне Бахмута отстаивает, то очень радует одно – утечки информации у нас нет", - утвердила заместитель министра обороны.
Она отметила, что информация, соответствующая действительности, ни разу не оказалась в медиа.
- Напомним, полковник СБУ Роман Костенко заявил , что интенсивность боев на Бахмутском направлении очень динамично меняется. А командир подразделения разведчиков Terra Николай Волохов сообщил , что у городского совета Бахмута идут тяжелые и упорные бои с противником.
- Утром Генштаб сообщил , что в эпицентре боевых действий находятся Бахмут, Авдеевка и Марьинка: ВСУ уничтожили вертолет Ка-52 и отразили более 60 атак РФ.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал , что ситуация в Бахмуте постоянно меняется, идет позиционная война: бои в городской застройке самые сложные.
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