Об этом Анна Маляр написала в телеграмме.

"Когда мониторю информационные вбросы врага по Бахмуту о том, что докладывает военное командование президенту, кто какие решения принял, какой план провалился, кто из генералов какую позицию по обороне Бахмута отстаивает, то очень радует одно – утечки информации у нас нет", - утвердила заместитель министра обороны.

Она отметила, что информация, соответствующая действительности, ни разу не оказалась в медиа.