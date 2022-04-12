Ни одна война не может оправдать создание фундамента тоталитарного государства, - Геращенко о выключении "Еспресо" из сети Т2
Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко считает, что ни одна война не может оправдать создание фундамента тоталитарного государства, а выключение телеканалов "Еспресо", "5 канал" и "Прямой" из сети Т2 - это информационная диверсия
Политик рассказала об этом в эфире Еспресо.TV.
"Мне кажется, отключения телеканалов "Еспресо", "5 канал" и "Прямой" из сети Т2 – это информационная диверсия. Это диверсия против Украины, против, кстати, президента Зеленского. Зеленский сейчас посылает абсолютно правильные сигналы наружу: о единстве Украины, о необходимости поддержки, – отметила Геращенко.
Депутат добавила, что Украина – не Россия. РФ воюет не только с армией, а с украинским народом и нашими ценностями – свободой слова, демократией, возможностью быть в оппозиции.
"Ни одна война не может оправдать создание устоев и фундаментов тоталитарного государства. Поэтому я считаю, выключение телеканалов "Еспресо", "5 канал" и "Прямой" из сети Т2 – это ошибка и мы будем настаивать на том, чтобы выполнялся указ президента Зеленского , чтобы у нас было единство. Если общенациональный марафон, то все каналы должны участвовать, а "Еспресо", "5 канал" и "Прямой" нужно вернуть в эфир", - отметила Ирина Геращенко.
- Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что не принимал решения об отключении телеканалов "Прямой", "5 канал" и "Еспресо".
- Более 150 представителей украинской научной и культурной интеллигенции подписали письмо президенту Украины, Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания, Совету национальной безопасности и обороны, в котором выражают поддержку телеканалам "Еспресо", "Прямому" и 5-му и свободе слова в Украине, и требуют восстановить их вещание в цифровом эфире.
- Депутаты от "Евросолидарности" Николай Княжицкий, София Федина и Олег Синютка нашли в Ковеле концерн РРТ, выключивший из эфира "Еспресо", "Прямой" и "5 канал", и попросили немедленно включить каналы.
- Политолог Игорь Рейтерович считает, что в решении отключения определенных каналов, среди которых "Еспресо", есть попытка установить тотальный контроль над информационным пространством.
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