Об этом сообщает Еxpress.

"Россия продолжает терять значительное количество техники и личного состава. По оценкам, по состоянию на сегодняшний день погибли более 25 тыс. российских солдат, а всего, если учитывать убитых, взятых в плен и зарегистрированных десятков тысяч дезертиров, это более 80 тыс. убитых, раненых и других категорий", – сказал Бен Уоллес.

Он прогнозирует, что такие потери окажут долгосрочное влияние на российскую армию и ее будущую боеспособность.

Уоллес указал на то, что Россия еще не достигла ни одной из своих стратегических целей, и сейчас идет 194-й день "того, что в общем должно было стать месячной кампанией".

Рассказывая о контрнаступлении ВСУ на Юге, Уоллес заявил, что Украина нанесла серьезный ущерб ряду речных переправ с целью ограничить логистическую поддержку России.

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"Украинская армия вступает в бой с российскими войсками, реализуя как артиллерийские, так и наземные операции. Они достигают реальных успехов, но понятно, как мы видели в других местах этого конфликта, бои близки и тяжелые, и Украина несет потери, связанные с атакующими силами", – сказал глава оборонного ведомства Великобритании.

Согласно вечернему сообщению Генштаба ВСУ на 5 сентября, украинская армия нанесла большие потери россиянам в Херсоне и Купянске и выбила противника с переходных позиций на Донетчине.

5 сентября руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что Вооруженные силы Украины под огневым контролем держат все мосты на временно оккупированном Юге Украины.