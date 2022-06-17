Ни одна страна СНГ и ОДКБ не хочет участвовать в преступлениях России, - Офис президента о заявлении Токаева по поводу "Л/ДНР"

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter .

"Ни одна страна СНГ/ОДКБ не хочет участвовать в российских преступлениях. Единственным союзником Кремля на политической карте осталась Сирия. Путин хотел сделать из России могущественную страну, а сделал нерукоподаваемого изгнанника", - отметил он.

Напомним, президент Казахстана Касим Жомарт Токаев заявил, что его страна не признает "Л/ДНР" на экономическом форуме в Санкт-Петербурге на одной сцене с Владимиром Путиным.