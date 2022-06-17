Ни одна страна СНГ и ОДКБ не хочет участвовать в преступлениях России, - Офис президента о заявлении Токаева по поводу "Л/ДНР"
В Офисе президента Украины отреагировали на заявление президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева о непризнании террористических организаций "Л/ДНР" отдельными государствами
Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter .
"Ни одна страна СНГ/ОДКБ не хочет участвовать в российских преступлениях. Единственным союзником Кремля на политической карте осталась Сирия. Путин хотел сделать из России могущественную страну, а сделал нерукоподаваемого изгнанника", - отметил он.
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Напомним, президент Казахстана Касим Жомарт Токаев заявил, что его страна не признает "Л/ДНР" на экономическом форуме в Санкт-Петербурге на одной сцене с Владимиром Путиным.
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