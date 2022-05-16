Ни одна страна открыто не выступила против предоставления статуса кандидата в ЕС Украине в июне, - Кулеба

Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает ЕП .

"Я заверил государства-члены, что мы находимся в уникальном политическом моменте, когда общественное мнение в Украине и государствах ЕС рекордно высоко в пользу евроинтеграции Украины", - сказал Кулеба.

По его словам, Украина не говорит о немедленном членстве в блоке, но верит, что сейчас отсутствуют рациональные аргументы против предоставления статуса кандидата.

Кулеба отметил, что не получил от глав МИД обещания предоставить Украине статус кандидата в конце июня на саммите ЕС, но ни одно государство открыто не выступило против этого.

"Я знаю страны, которые очень поддерживают это решение, и я знаю тех, кто следит за развитием событий и примет свое решение ближе к дате", - отметил он.