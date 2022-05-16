Ни одна страна открыто не выступила против предоставления статуса кандидата в ЕС Украине в июне, - Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о переговорах с министрами иностранных дел Евросоюза о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС
Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает ЕП .
"Я заверил государства-члены, что мы находимся в уникальном политическом моменте, когда общественное мнение в Украине и государствах ЕС рекордно высоко в пользу евроинтеграции Украины", - сказал Кулеба.
По его словам, Украина не говорит о немедленном членстве в блоке, но верит, что сейчас отсутствуют рациональные аргументы против предоставления статуса кандидата.
Кулеба отметил, что не получил от глав МИД обещания предоставить Украине статус кандидата в конце июня на саммите ЕС, но ни одно государство открыто не выступило против этого.
"Я знаю страны, которые очень поддерживают это решение, и я знаю тех, кто следит за развитием событий и примет свое решение ближе к дате", - отметил он.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля.
- 1 марта Евросоюз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство.
- 18 апреля Украина направила в Еврокомиссию первую часть опросника в рамках подачи заявки на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
- 9 мая Украина заполнила вторую часть анкеты-опросника для вступления в ЕС.
- 16 мая стало известно, что Еврокомиссия приняла анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе от Украины, Совет ЕС начал готовить заключение по заявке.
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