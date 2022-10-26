Ни одна страна не должна помогать агрессору: генсек НАТО осудил Иран за помощь России
Иран не должен оказывать военную помощь России в войне, которую она незаконно развязала против Украины. На такие действия Тегерана страны должны ответить более жесткими санкциями
Об этом сообщает пресс-служба НАТО со ссылкой на заявление Йенса Столтенберга.
"Ни одна страна не должна помогать агрессору в незаконной войне", - сказал он.
Столтенберг приветствовал санкции, которые союзники Альянса и ЕС вводят в отношении Тегерана.
- 23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу обзвонил страны НАТО и обвинил Украину в подготовке провокаций с "грязной бомбой".
- 24 октября Столтенберг предостерег Москву от использования ложных заявлений в качестве повода для эскалации войны. Также он отметил, что говорить об использовании Украиной "грязной бомбы" на собственной территории", за освобождение которой она так тяжело борется, абсурдно.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.35
Покупка 39.35Продажа 40.19
-
EUR
Покупка 38.38Продажа 39.42
- Актуальное
- Важное