Об этом сообщает пресс-служба НАТО со ссылкой на заявление Йенса Столтенберга.

"Ни одна страна не должна помогать агрессору в незаконной войне", - сказал он.

Столтенберг приветствовал санкции, которые союзники Альянса и ЕС вводят в отношении Тегерана.

23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу обзвонил страны НАТО и обвинил Украину в подготовке провокаций с "грязной бомбой".

24 октября Столтенберг предостерег Москву от использования ложных заявлений в качестве повода для эскалации войны. Также он отметил, что говорить об использовании Украиной "грязной бомбы" на собственной территории", за освобождение которой она так тяжело борется, абсурдно.

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