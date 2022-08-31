Об этом заявил президент Украины, выступая в Праге на Forum 2000.

Обращаясь к участникам, Зеленский заявил, что в Европе следует сделать все, чтобы снять остроту энергетического кризиса, посредством которого Россия пытается разрушить европейское единство и способность защищаться.

"Россия делает все, чтобы ценовой кризис бил по демократиям, бил мощно, чтобы в Европе и мире распространялся хаос. А значит, мы должны сделать все, чтобы убрать любую энергетическую зависимость от России, чтобы ликвидировать ее возможность зарабатывать на энергоносителях и чтобы помочь людям выстоять в этом кризисе", - сказал он.

Со своей стороны, Украина, по словам президента, предлагает странам ЕС свою электроэнергию – она значительно дешевле, чем на европейском рынке.

"Украина присоединилась к единой энергосистеме континента. Можем экспортировать в разы больше электричества, чем сейчас. Благодаря этому Украина способна помочь преодолеть ценовой кризис, по крайней мере, своим соседям в Европейском Союзе, а это точно уменьшит остроту ценового кризиса по всей Европе".

"Мы должны вместе думать, как пройти эту зиму, учитывая ситуацию на газовом рынке. Ни одна страна Европы - ни Украина, ни Чехия, ни кто-либо другой - не должна остаться наедине с газовой проблематикой, потому что именно в этом и есть цель России. В том, чтобы мы не помогали друг другу", - подытожил Зеленский.

Выступая в Праге на Forum 2000, Зеленский сказал, что у тиранов живет иллюзия, что свобода проигрывает танкам. И эту иллюзию рушат сейчас в Украине.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в выступлении перед участниками Forum 2000 в Праге заявил, что Европейский Союз должен предоставить членство Украины через "несколько лет".

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