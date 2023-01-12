Ни одна приличная страна не пускает российские гражданские самолеты в свое небо, - эксперт по авиации Романенко
Эксперт по авиации Валерий Романенко отметил, что россияне перерегистрировали на себя имеющие в лизинге самолеты и у них начались проблемы
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В России есть 600 самолетов иностранных компаний и 200 самолетов собственного производства. Авиакомпании России обратились к государству с разрешением снимать запчасти с резервных самолетов иностранного производства. Россияне взяли эти самолеты в лизинг, но сейчас не возвращают их. Они перерегистрировали эти самолеты на себя и в Их начались проблемы. Российским авиакомпаниям обрезали поставки запчастей, запретили страховать эти самолеты, отозвали лицензии ремонтных центров обслуживания. То есть, ни одна приличная страна не пускает российские гражданские самолеты в свое небо, потому что они опасны", - объяснил Романенко.
По словам эксперта по авиации, российские гражданские самолеты сейчас выполняют рейсы только в туристические страны.
"До 24 февраля 2022 года российские авиакомпании летали в 67 стран, а сейчас у них остались только туристические страны – Таиланд, Турция, Египет и еще одна – две страны. Как только российский самолет появляется в других странах, он немедленно арестовывается, – добавил Романенко.
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