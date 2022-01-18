"Ни один вариант не снят с рассмотрения": Псаки о санкциях против РФ, в том числе отключение от SWIFT
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не исключает ни один из вариантов санкций в отношении Российской Федерации на случай, если она совершит вторжение в Украину
Об этом Псаки сказала на брифинге во вторник, 18 января, передает Еспресо.TV.
По ее словам, руководству РФ придется выбирать, по какому пути пойти. Если страна не выберет путь дипломатии, то последствия для нее будут серьезными.
Журналист спросил представительницу Белого дома, до сих пор ли США рассматривают идею санкций против Москвы, в том числе отключение России от международной межбанковской системы SWIFT.
"Ни один вариант не снят с рассмотрения", - заявила Псаки в ответ.
Она добавила, что США продолжат консультироваться с европейскими партнерами по поводу последствий для России в случае вторжения.
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