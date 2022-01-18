"Ни один вариант не снят с рассмотрения": Псаки о санкциях против РФ, в том числе отключение от SWIFT

Об этом Псаки сказала на брифинге во вторник, 18 января, передает Еспресо.TV.



По ее словам, руководству РФ придется выбирать, по какому пути пойти. Если страна не выберет путь дипломатии, то последствия для нее будут серьезными.



Журналист спросил представительницу Белого дома, до сих пор ли США рассматривают идею санкций против Москвы, в том числе отключение России от международной межбанковской системы SWIFT.



"Ни один вариант не снят с рассмотрения", - заявила Псаки в ответ.



Она добавила, что США продолжат консультироваться с европейскими партнерами по поводу последствий для России в случае вторжения.

Напомним, 15 января сенатор от республиканской партии Марко Рубио подал новый законопроект, который предусматривает персональные санкции против президента России Владимира Путина.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты с союзниками разработали 18 сценариев на случай российской агрессии против Украины



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