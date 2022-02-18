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Главная война с Россией Ни один украинский боеприпас не упал на гражданскую инфраструктуру на Донбассе, но оккупанты могут устроить террористический акт и обвинить ВСУ, - командующий Объединенными силами

Ни один украинский боеприпас не упал на гражданскую инфраструктуру на Донбассе, но оккупанты могут устроить террористический акт и обвинить ВСУ, - командующий Объединенными силами

18 февраля, 2022 пятница
20:59
война с Россией

Командующий Объединенных сил Александр Павлюк записал видеообращение к украинцам, в котором объяснил, что захватчики намеренно готовят провокации на Донбассе, чтобы обвинить в этом Украину

Об этом говорится в обращении, передает Еспресо.TV.

"Двое суток провокационные обстрелы оккупантов не принесли им желаемого результата. Ни один украинский боеприпас не упал на гражданскую инфраструктуру. Украинские военные выдержали, несмотря на то, что основная часть обстрелов была именно из населенных пунктов", - сообщил Павлюк.

Командующий ООС добавил, что оккупанты ведут огонь из пушек и минометов из жилых массивов. Потому украинские военные не отвечают на эти обстрелы, ведь не стреляют по мирным жителям.

"На данный момент оккупанты организуют скопления беззащитных детей, женщин и престарелых под видом эвакуации. По данным нашей разведки, есть большая вероятность совершения террористических актов с целью гибели мирного населения и обвинения в этом украинских военных", - заявил Павлюк.

Он добавил, что проверить эту информацию пока невозможно. Также Украина не может повлиять на действия захватчиков.

"Поэтому я обращаюсь в надежде, что разоблачение этих планов спасет человеческую жизнь", - отметил Павлюк.

  • Напомним, в течение 17 февраля захватчики в ООС 60 раз нарушили "тишину" в ООС, 43 из которых - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. По состоянию на вечер 18 февраля российские оккупанты 53 раза нарушили режим прекращения огня.
  • Также ранее сообщалось, что главы "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник сообщили об эвакуации населения в Россию. Прежде всего эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди. Пушилин заявил, что по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места для приема и размещения людей.
  • Позже оккупационные власти Крыма заявили, что при необходимости готовы принять на полуострове эвакуированных жителей ОРДЛО.
  • В то же время в Кремле заявили, что ничего не знают об эвакуации.
  • В Офисе президента сообщили, что россияне могут обстрелять эвакуационную колонну жителей ОРДЛО и обвинить в этом Украину.


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