Ни один украинец не вошел на территорию Белгородщины 22 мая, - NYT
Украинские военные не участвовали в операции по проникновению в Белгородскую область 22 мая, - рассказал газете The New York Times чиновник из Украины
Об этом пишет The New York Times.
Отмечено, что военнослужащие ВСУ оказывали поддержку формированиям, вошедшим на территорию российского региона и прикрывающим украинскую границу на случай контратаки РФ. Ни один украинский боец не зашел на территорию России, – подчеркнул собеседник.
Источник The New York Times утверждает, что проникшие в Белгородскую область подразделения понесли потери, но не столь значительные, чтобы это повлияло на их боеспособность. Других подробностей он не раскрыл.
- 22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус заявили , что освободили населенные пункты Козинку и Гора-Подол Белгородской области РФ в рамках создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, а в Грайворон вошли передовые отряды. В регионе был введен режим контртеррористической операции и эвакуированы ядерные боеприпасы.
- Поздним вечером 22 мая в РосСМИ появилась информация, что в Белгороде зафиксированы прилеты в административные сооружения, в частности в здания ФСБ и МВД, также сообщали об ударах беспилотников по админзданиям в Грайвороне и Борисовке.
- Губернатор Белгородской области РФ Гладков утром 23 мая заявил , что жителям Грайворонского округа "пока не стоит" возвращаться домой. Песков "глубоко обеспокоен".
РФ заявила, что убила 70 участников событий на Белгородщине, а остальные загнала в Украину. РДК говорит, что не имеет потерь.
- Соединенные Штаты не могут подтвердить информацию о якобы использовании переданного Украине американского оружия формированиями, ворвавшимися на территорию Белгородской области России.
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