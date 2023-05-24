Ни один украинец не вошел на территорию Белгородщины 22 мая, - NYT

Об этом пишет The New York Times.

Отмечено, что военнослужащие ВСУ оказывали поддержку формированиям, вошедшим на территорию российского региона и прикрывающим украинскую границу на случай контратаки РФ. Ни один украинский боец не зашел на территорию России, – подчеркнул собеседник.

Источник The New York Times утверждает, что проникшие в Белгородскую область подразделения понесли потери, но не столь значительные, чтобы это повлияло на их боеспособность. Других подробностей он не раскрыл.