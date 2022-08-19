"Ни один убийца не скроется": Зеленский пообещал установить и наказать каждого причастного к обстрелам городов Украины

Об этом Зеленский сказал в видеообращении вечером 19 августа, передает Еспресо.TV.

"Мы не оставим без ответа ни один из этих ударов. Мы установим личность каждого оккупанта, который отдает приказы и выполняет эти удары по городам. И мы привлечем к ответственности - тем или иным способом - их всех. Ни один убийца не скроется", - сказал Зеленский.

Президент также пообещал жителям украинских городов, по которым стреляют россияне, восстановить все, что пытаются разрушить захватчики.

"Обязательно мы восстановим все, что террористы пытаются оставить в руинах. Слово "руины" никогда не будет словом об Украине, никогда не будет словом о наших городах. Это у России точно не получится", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 19 августа в результате обстрелов Россией Никопольского района Днепропетровщины пострадали четыре человека.

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