Ни один террорист не останется без ответа за удары по нашим городам: Зеленский об обстрелах Запорожья, Орехова и Харькова

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что ежегодно в последние выходные лета в Украине отмечались два праздника – День города Донецка и День шахтера. Донецк всегда был одним из самых богатых и сильных городов Украины, а сейчас почти разрушен русскими ударами.

Возможность жить вернется. Возможность жить в безопасности и счастливо. Именно это будет символизировать наш украинский флаг, когда мы установим его в Донецке, в Горловке, в Мариуполе, во всех городах Донбасса и Приазовья, во всех районах, находящихся под российской оккупацией. : в Харьковской области, в Запорожье, в Херсонской области. И обязательно - в Крыму", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, оккупанты ощутят последствия собственных действий, ни одно из них не останется без ответа за удары по украинским городам.

Кроме того, президент отметил, что возобновит практику обращений к государствам-союзницам Украины для противодействия обстрелам России.

"Работаем, чтобы были новые ограничения для России из-за войны войны, чтобы были новые пикеты поддержки для наших защитников", - добавил он.

28 августа Резниченко заявил, что рашисты всю ночь били по Днепропетровщине из "градов" и "ураганов". В частности, Никопольский район враг накрыл огнем из "градов" и тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших. Сам Никополь россияне обстреляли трижды. Изуродовали несколько жилых домов и автомобилей. Без света осталось более 1500 семей.

Позже глава Днепропетровской областной военной администрации заявил, что кафиры обстреляли Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепровщины, погибла 67-летняя женщина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb