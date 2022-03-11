Ни один российский теннисист не извинился. Их единственная проблема сейчас, что они не могут перевести деньги, - вторая ракетка Украины Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, что ее очень огорчает поведение российских коллег, не извиняющихся за военную агрессию против нашей страны
Об этом сообщает lequipe.fr .
По словам Костюк, сейчас проблема россиян в том, что они не могут перевести деньги.
"Очень разочаровывает то, что ни один российский игрок не пришел, чтобы увидеться со мной. Никто из них не сказал, что они сожалеют, что их страна делает с моей. Никаких извинений я не слышала, ни один из них не сказал мне, что он не поддерживает происходящее.По-моему, это шок. Мне больно из-за этого. Мне больно каждый раз видеть российских игроков, когда я приезжаю на стадион. Их единственная проблема сейчас – это то, что они не могут перевести деньги. Вот об этом они разговаривают! Я считаю, что это неприемлемо. Почему российские теннисисты так ведут себя? У меня этого нет объяснений, я не знаю", - рассказала Марта Костюк.
Марта Костюк занимает 50-ю позицию в обновленном рейтинге WTA. Это второй показатель среди украинок. Выше только Элина Свитолина, которая является 15-й.
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