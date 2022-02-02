"Ни один регион не будет ветировать общегосударственные решения": Кулеба отверг предоставление ОРДЛО особого статуса на условиях РФ
Глава МИД Дмитрий Кулеба исключил предоставление ОРДЛО "права вето", которое позволит региону ветировать стратегические решения Украины
Об этом он заявил Rzeczpospolita .
"Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено в камне! Так что никакого особого статуса, как представляет Россия, никакого права вето не будет", – заявил Дмитрий Кулеба.
Министр добавил, что Украина проводит глубокую реформу децентрализации и готова работать по выполнению Минских договоренностей.
"Но минские соглашения начинаются с безопасности. Политическая часть там стоит только на втором месте. Поэтому все должны в первую очередь сосредоточиться на безопасности", - подчеркнул глава МИД.
Ранее представитель РФ в нормандском формате на уровне советников Дмитрий Козак заявил, что переговоры лидеров Украины, РФ, Франции и Германии могут состояться только после решения вопроса с особым статусом Донбасса, предусматривающего амнистию участникам "ЛДНР" и расширение прав для русского языка, в том числе СМИ и органы власти.
- Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил , что Украина должна придерживаться Минских соглашений, в частности, относительно особого статуса Донбасса.
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