Ни один Partiot не уничтожен, они работают эффективно, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский 18 июня сообщил, что ни один ЗРК Patriot российскими оккупантами не был уничтожен. Все они работают и сбивают российские ракеты
Об этом он сообщил в традиционном вечернем обращении.
"Кто бы там в России не рассказывал, будто наши Patriot уничтожены, все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты. И сбивают максимально эффективно. Ни один Patriot не уничтожен!" – сказал Зеленский.
Он также добавил, что ВСУ нанесли более сотни групповых авиаударов по позициям и тылам врага.
"Уничтожено за 7 дней почти 3 десятка ракет и около полусотни ударных дронов. Отдельно отмечу защитников неба Киевщины, 96 киевская зенитная ракетная бригада Воздушных сил. Спасибо! Все "Калибры" и "Кинжалы" во время этих атак были уничтожены", - заметил лидер государства.
Patriot в Украине
Сейчас Украина сейчас имеет две системы ПВО Patriot: одну передали США, а другую – Германия совместно с Нидерландами.
Президент Владимир Зеленский заявлял , что для эффективной защиты от российских атак Украине нужно 50 батарей Patriot.
16 мая Россия совершила массированную атаку на Киев ракетами разных типов, а также ударными беспилотниками. Система Patriot сбила все 6 "кинджалов" , которые оккупанты направили на столицу Украины.
Британская разведка отметила, что уязвимость "кинжалов" стала неожиданностью для РФ , ведь кафиры позиционировали их как оружие, которое невозможно поразить ни одной системой ПВО.
По данным WSJ, Украина до конца 2024 года, вероятно, получит еще пять систем Patriot.
- Дипломат Валерий Чалый считает , что окружение Путина продолжает предоставлять ему ложную информацию о ситуации на фронтах.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.8
Покупка 36.8Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.14Продажа 40.91
- Актуальное
- Важное