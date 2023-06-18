Об этом он сообщил в традиционном вечернем обращении.

"Кто бы там в России не рассказывал, будто наши Patriot уничтожены, все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты. И сбивают максимально эффективно. Ни один Patriot не уничтожен!" – сказал Зеленский.

Он также добавил, что ВСУ нанесли более сотни групповых авиаударов по позициям и тылам врага.

"Уничтожено за 7 дней почти 3 десятка ракет и около полусотни ударных дронов. Отдельно отмечу защитников неба Киевщины, 96 киевская зенитная ракетная бригада Воздушных сил. Спасибо! Все "Калибры" и "Кинжалы" во время этих атак были уничтожены", - заметил лидер государства.

Patriot в Украине

Сейчас Украина сейчас имеет две системы ПВО Patriot: одну передали США, а другую – Германия совместно с Нидерландами.

Президент Владимир Зеленский заявлял , что для эффективной защиты от российских атак Украине нужно 50 батарей Patriot.

16 мая Россия совершила массированную атаку на Киев ракетами разных типов, а также ударными беспилотниками. Система Patriot сбила все 6 "кинджалов" , которые оккупанты направили на столицу Украины.

Британская разведка отметила, что уязвимость "кинжалов" стала неожиданностью для РФ , ведь кафиры позиционировали их как оружие, которое невозможно поразить ни одной системой ПВО.

По данным WSJ, Украина до конца 2024 года, вероятно, получит еще пять систем Patriot.