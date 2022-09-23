Соответствующее обращение Минреинтеграции опубликовало на сайте.

В Министерстве сообщили, что уже владеют информацией об организаторах, исполнителях и приспешниках проведения псевдореферендумов.

По словам Минреинтеграции, на каждого из причастных к "референдуму" наложат санкции. Будет инициировано уголовное преследование и арестовано движимое и недвижимое имущество.

Кроме того, предатели и коллаборанты больше не смогут навестить своих родственников и близких на подконтрольных Украине территориях и получать пенсии и другие соцвыплаты.

"Помните: за коллаборационную или сепаратистскую деятельность в условиях полномасштабного вторжения вам грозит до 15 лет за решеткой. Преступление будет наказано! Избежать ответственности не удастся!" - отметили в Минреинтеграции.

22 сентября стало известно, что на временно оккупированных территориях началась подготовка к псевдореферендумам .

На следующий день во временно оккупированный Мариуполь, в первый день "референдума", прибыло 27 российских военных грузовиков, в части из которых ехали оккупанты. Позже в этот же день в Мелитополе прогремел взрыв .