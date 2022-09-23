"Ни один из вас не избежит уголовной ответственности": Минреинтеграции обратилось к причастным к псевдореферендумам на временно оккупированных территориях
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обратилось ко всем причастным к псевдореферендумам
Соответствующее обращение Минреинтеграции опубликовало на сайте.
В Министерстве сообщили, что уже владеют информацией об организаторах, исполнителях и приспешниках проведения псевдореферендумов.
По словам Минреинтеграции, на каждого из причастных к "референдуму" наложат санкции. Будет инициировано уголовное преследование и арестовано движимое и недвижимое имущество.
Кроме того, предатели и коллаборанты больше не смогут навестить своих родственников и близких на подконтрольных Украине территориях и получать пенсии и другие соцвыплаты.
"Помните: за коллаборационную или сепаратистскую деятельность в условиях полномасштабного вторжения вам грозит до 15 лет за решеткой. Преступление будет наказано! Избежать ответственности не удастся!" - отметили в Минреинтеграции.
- 22 сентября стало известно, что на временно оккупированных территориях началась подготовка к псевдореферендумам .
- На следующий день во временно оккупированный Мариуполь, в первый день "референдума", прибыло 27 российских военных грузовиков, в части из которых ехали оккупанты. Позже в этот же день в Мелитополе прогремел взрыв .
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