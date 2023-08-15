Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Все пункты пропуска на границе Украины с Россией и Беларусью решением Правительства закрыты. Там не осуществляются пропускные операции. Однако Украина в целом и пограничники обеспечивают возвращение наших граждан домой. То есть те люди, которые были вынуждены из-за российской агрессии выехать с территории Украины, могут вернуться через эти пункты пропуска. Часто наши граждане хотят вернуться в Украину с территории Беларуси и России. Такая возможность вернуться через эти пункты пропуска действовала и раньше", – пояснил Демченко.

Спикер ГПСУ подчеркнул, что Украина помогает вернуться гражданам с территории РФ.

"Сейчас по-прежнему у наших граждан есть возможность вернуться домой через пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью. Им обеспечивается оформление. Затем эти граждане переправляются на более безопасную территорию от границы. Ведь россияне ежедневно обстреливают пограничные территории", - добавил он.