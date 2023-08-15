Ни один из пунктов пропуска на границе Украины с РФ и Беларусью не функционирует, - представитель ГПСУ Демченко
Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что все пункты пропуска на границе Украины с РФ и Беларусью закрыты и не работают
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Все пункты пропуска на границе Украины с Россией и Беларусью решением Правительства закрыты. Там не осуществляются пропускные операции. Однако Украина в целом и пограничники обеспечивают возвращение наших граждан домой. То есть те люди, которые были вынуждены из-за российской агрессии выехать с территории Украины, могут вернуться через эти пункты пропуска. Часто наши граждане хотят вернуться в Украину с территории Беларуси и России. Такая возможность вернуться через эти пункты пропуска действовала и раньше", – пояснил Демченко.
Спикер ГПСУ подчеркнул, что Украина помогает вернуться гражданам с территории РФ.
"Сейчас по-прежнему у наших граждан есть возможность вернуться домой через пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью. Им обеспечивается оформление. Затем эти граждане переправляются на более безопасную территорию от границы. Ведь россияне ежедневно обстреливают пограничные территории", - добавил он.
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