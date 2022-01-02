Ни один из "экспериментов" России на оккупированных землях не привел к развитию этих территорий, - Порошенко в интервью Gazeta Wyborcza
Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил, что Россия не может обеспечить жителям оккупированных ею территорий нормальную жизнь
Об этом Порошенко сказал в интервью главному редактору влиятельного польского издания Gazeta Wyborcza общественному деятелю и диссиденту Адаму Михнику, сообщает "Европейская Солидарность" .
"Мой друг, покойный Джон Маккейн сказал, что Россия – это "бензоколонка с ядерными боеголовками". Безусловно, мы заинтересованы, чтобы привлечь Россию к переговорам, так же как мы заинтересованы в том, чтобы Россия стала участником европейской коалиции безопасности. Для этого Россия имеет сделать два дела: освободить Крым и освободить Донбасс. А впоследствии должно прийти освобождение Приднестровья", – сказал Порошенко.
"Ни один из "экспериментов" России – Осетия, Абхазия, Приднестровье и Донбасс – не привел к развитию этих территорий и росту благосостояния людей. Сколько еще нужно экспериментировать, что убедиться в неспособности России обеспечить людям оккупированных территорий достойную жизнь?", - спросил пятый президент.
Петр Порошенко отметил, что сразу после захвата Крыма популярность Путина выросла, но теперь она падает.
"Она действительно выросла до 70%. Но сегодня для большинству россиян Крым не нужен, популярность Путина упала до 32%. С 2014 года российская экономика не растет, уменьшаются доходы населения. Зато растет бедность и нет наплыва прямых иностранных инвестиций. Россия в стагнации, люди не хотят с этим мириться. Они еще не готовы к протестам, что показал пример Навального. Но Путин боится и поэтому он так грубо повел себя с человеком, который говорил правду", – отмечает Порошенко.
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