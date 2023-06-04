Ни один инвестор не зайдет в Украину, пока не будет гарантировано право собственности, – первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Непран
Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран подчеркнул, что без гарантированного права собственности ни один инвестор или инвестиционная программа не будут работать в Украине
Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо"
"Для того чтобы инвесторы шли в Украину, мы должны создать гораздо лучшие условия, чем в Польше и Европе в целом. Ни один инвестор не придет в Украину, пока не будет гарантировано право собственности. Это одна из главных проблем, без решения которой ни одна инвестиция и программа не будут работать. Мы уже очень радовались реформе Верховного Суда, но, судя по всему, поспешили. У нас очень много проблем, которые нуждаются в неотложном решении", - подчеркнул Непран.
- С 10 мая украинцы могут подать заявку в Дию и получить помощь за поврежденное жилье в рамках программы "еВосстановление".
- 11 мая президент Владимир Зеленский заявил, что власть работает над программами восстановления Украины после войны – уже в июне их планируют презентовать партнерам
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.93
Покупка 36.93Продажа 37.5
-
EUR
Покупка 39.81Продажа 40.63
- Актуальное
- Важное