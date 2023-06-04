Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо"

"Для того чтобы инвесторы шли в Украину, мы должны создать гораздо лучшие условия, чем в Польше и Европе в целом. Ни один инвестор не придет в Украину, пока не будет гарантировано право собственности. Это одна из главных проблем, без решения которой ни одна инвестиция и программа не будут работать. Мы уже очень радовались реформе Верховного Суда, но, судя по всему, поспешили. У нас очень много проблем, которые нуждаются в неотложном решении", - подчеркнул Непран.