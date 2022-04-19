Ни один гумкоридор не будет работать в Украине 19 апреля: оккупанты ведут активные обстрелы Донбасса и отказались предоставить "зеленый свет" в других регионах, - Верещук

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук .



"Сегодня, 19 апреля, к сожалению, гуманитарных коридоров нет. Продолжаются интенсивные обстрелы в Донбассе", - отметила она.



Россияне не дают коридор для выхода гражданских людей в направлении Бердянска. Также продолжаются сложные переговоры об открытии юкоридоров на Херсонщине и Харьковщине.

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