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Обзор

Ни один город в России не защищен от войны, Польшу могут атаковать вагнеровцы. Акценты мировых СМИ 30 июля

Юрий Мартынович
30 июля, 2023 воскресенье
10:05
Мир про Украину

В фокусе международных изданий была атака беспилотников по центру Москвы, а также опасения о гибридной атаке вагнеровцев по территории Польши

На таких темах акцентируют международные издания на утро 30 июля.

Атаки беспилотников по Москве могут изменить отношение россиян к войне

У Росії заявили про нічну атаку дронів

Фото: ТАСС

Главной темой утра воскресенья стала атака беспилотников на Москву, в результате которой офисное здание "Москва-Сити" потерпело разрушения. Как пишет The Guardian, Россия винит в этом инциденте Киев. Официальные лица говорят, что один человек получил ранения в результате ударов по российской столице, ответственность за которые Украина не взяла на себя.

"Атака является последней в серии недавних нападений беспилотников, в том числе на Кремль и российские города у границы с Украиной, в которых Москва обвинила Киев. Киев пока не комментирует, но Украина обычно отказывается брать ответственность за нападения на Россию", - отмечают в The Guardian.

Три украинских беспилотника были сбиты над Москвой утром в воскресенье, сообщило министерство обороны России, в результате нападения, которое ненадолго закрыло международный аэропорт. Ранее в этом месяце серия атак беспилотников ненадолго нарушала воздушное сообщение в том же аэропорту.

В то время как один из беспилотников был сбит на окраине города, два других были "подавлены радиоэлектронной борьбой" и врезались в офисный комплекс. Пострадал телохранитель, сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на сотрудников службы чрезвычайных ситуаций.

"Сегодня ночью атаковали украинские беспилотники. Незначительно повреждены фасады двух городских офисных башен", – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как говорят в The New Your Times, эта атака стала третьей за последнюю неделю в Москве, а это свидетельствует о том, что "ни один город в России или Украине не защищен от войны".

"Атаки в Москве пока не привели к гибели людей и были гораздо менее масштабными, чем удары, которые российские силы наносят каждую ночь по Украине с использованием ракет и беспилотников, часто поражая гражданские цели. Первые атаки на Москву произошли в начале мая со взрывами беспилотников на территории Кремля, нападение, которое, по словам официальных лиц США, скорее всего было совершено одним из специальных военных или разведывательных подразделений Киева, эти атаки перевернули предположения людей в Москве, что в сотнях километров от Украины, боевые действия никогда не коснутся их, и вызвали критику относительно того, как президент Владимир Путин ведет войну, которая нанесла огромный экономический ущерб и стоила тысячам солдат жизни", - говорят американские журналисты.

В CNN пишут , что пока не смогли проверить происхождение беспилотников, которых "было немного" над Москвой в воскресенье.

Свидетельница рассказал Reuters, что были взрывы и пожар. "Мы с друзьями снимали квартиру, чтобы приехать сюда отдохнуть, и в какой-то момент мы услышали взрыв – это было как волна, все подскочили", – сказала женщина. "Было много дыма, и ничего не было видно. Сверху был виден огонь".

Побороть морское государство надводными беспилотниками

Фото: CNN

В CNN опубликован эксклюзивный материал об озере, где испытывают украинские надводные беспилотники.

"На секретной временной военной базе неприметный фургон и пикап буксируют два серых объекта, покрытых брезентом, установленных на прицепы. Под проливным дождем они напоминают нечто больше похожее на бостонский китобойщик, а не скрывают одну из тщательнейше охраняемых тайн Украины. Когдща брезент оттягивается назад, появляется серый гладкий корпус. В длину чуть больше пяти метров, его узкая форма напоминает широкое каноэ", - рассказывают журналисты.

Эти военно-морские беспилотники, никогда ранее не демонстрировавшиеся журналистам, все чаще позволяют украинцам атаковать и следить за россиянами в Черном море и на Крымском полуострове. Для страны без реального флота эти морские беспилотники оказались жизненно важным инструментом в противостоянии россиянам.

Разработчик беспилотника, пожелавший остаться неназванным, сказал, что их работа над морскими беспилотниками началась только после начала войны. Это было "очень важно, потому что у нас было не очень много сил, чтобы противостоять морскому государству – России. И нам нужно было развивать что-то свое, потому что у нас не было этих возможностей".

Последние версии беспилотника, которые видел CNN, весят до 1000 килограммов с взрывной нагрузкой до 300 килограммов, радиусом действия 800 километров и максимальной скоростью 80 км/ч.

Вагнеровцы могут совершить гибридную атаку на территории Польши

ЧВК Вагнер

Фото: reuters

В Politico обратили внимание на слова премьер-министра Польши, заявившего , что боевики ЧВК "Вагнера" могут выдать себя за мигрантов, чтобы попасть в ЕС. Моравецкий предупреждает о потенциальной "гибридной атаке на территорию Польши".

Группа наемников Вагнера в Беларуси подошла поближе к границе с Польшей и может устроить "гибридную атаку" внутри страны ЕС, выдавая себя за нелегальных мигрантов, предупредил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Выступая на пресс-конференции, Моравецкий сказал, что более 100 наемников подошли к городу Гродно, вблизи Сувальской бреши — узкому стратегическому участку территории Польши и Литвы, отделяющей Беларусь от российского Калининградского анклава. .

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