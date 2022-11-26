Ни один европейский политик не знал о планах Путина ворваться на территорию Украины, - политолог Магда
Политолог Евгений Магда убежден, что ни один европейский политик не был проинформирован о вторжении России на территорию Украины
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Я не думаю, что хотя бы один из европейских политиков владел информацией о планах Путина начать полномасштабное вторжение в Украину. Что касается Меркель, то она внесла свой вклад в функционирование Нормандской четверки. Я считаю, что ее не следует обвинять в том, что Нормандская четверка оказалась неэффективной. Поскольку ее неэффективность оказалась в том, что Путин ни с кем не хотел договариваться", - пояснил Магда.
Политолог уверен, что Меркель рассматривает варианты для продолжения своей политической карьеры.
"Меркель всегда пыталась быть хорошей для всех. Уроженка Восточной Германии, она пыталась воплощать политику единой Германии так, чтобы к ней никогда не было претензий. Поэтому я считаю, что Меркель своими заявлениями подыскивает себе место для продолжения своей карьеры на европейской политической арене" , – добавил он.
- 25 ноября бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в 2021 году совместно с лидером Франции Эмманюэлем Макроном пыталась наладить диалог с Владимиром Путиным.
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