Ни один человек еще не внесен в реестр олигархов из-за войны в Украине, - Данилов
На сегодняшний день ни один человек еще не внесен в реестр олигархов. В настоящее время сложно понять, что произошло с теми или иными активами, которые находятся на оккупированных территориях Украины
Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью УП.
"Ни один человек еще не внесен в реестр олигархов. Это ответственная вещь, внесение именно тех или иных лиц. Они должны отвечать тем критериям, которые прописаны в законе", - подчеркнул Данилов.
По его словам, в прошлом году речь шла о 86 людях, которые отвечали одному из четырех критериев олигарха. Однако этот список уменьшился. Он отметил, что "у нас на слуху именно 2-3-4-5 фамилии, а на самом деле все гораздо сложнее".
"Мы должны с вами понять, что мы с вами находимся в состоянии войны. Когда речь идет о тех или иных активах, то у нас должна быть абсолютно вероятная информация. Сегодня очень сложно во время войны понять, что произошло с теми или иными активами, которые находятся на оккупированных территориях", – сказал секретарь.
Данилов подчеркнул, что сейчас нужно говорить о том, как олигархи вели себя после 24 февраля.
"Есть люди, о которых вы говорили, которые ни дня не покидали территорию нашей страны, которые помогают. А есть люди, которые "у нас есть самолет" и сразу мелькнули после встречи с президентом, которая была 23 февраля", - добавил он.
Секретарь СНБО отказался называть фамилии людей, которые, по его словам, не покидали территорию Украины ни одного дня после полномасштабного вторжения.
- Напомним, что еще в мае 2022 года Совет национальной безопасности и обороны проголосовал за положение о реестре олигархов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.93
Покупка 36.93Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.62
- Актуальное
- Важное