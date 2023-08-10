Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью УП.

"Ни один человек еще не внесен в реестр олигархов. Это ответственная вещь, внесение именно тех или иных лиц. Они должны отвечать тем критериям, которые прописаны в законе", - подчеркнул Данилов.

По его словам, в прошлом году речь шла о 86 людях, которые отвечали одному из четырех критериев олигарха. Однако этот список уменьшился. Он отметил, что "у нас на слуху именно 2-3-4-5 фамилии, а на самом деле все гораздо сложнее".

"Мы должны с вами понять, что мы с вами находимся в состоянии войны. Когда речь идет о тех или иных активах, то у нас должна быть абсолютно вероятная информация. Сегодня очень сложно во время войны понять, что произошло с теми или иными активами, которые находятся на оккупированных территориях", – сказал секретарь.

Данилов подчеркнул, что сейчас нужно говорить о том, как олигархи вели себя после 24 февраля.

"Есть люди, о которых вы говорили, которые ни дня не покидали территорию нашей страны, которые помогают. А есть люди, которые "у нас есть самолет" и сразу мелькнули после встречи с президентом, которая была 23 февраля", - добавил он.

Секретарь СНБО отказался называть фамилии людей, которые, по его словам, не покидали территорию Украины ни одного дня после полномасштабного вторжения.