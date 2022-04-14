"Ни о каком безъядерном статусе Балтики уже не пойдет речь": в России прокомментировали потенциальное вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, длина сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое, о безъядерном статусе Балтики не пойдет речь, заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Об этом Медведев написал в телеграмме.
Комментируя потенциальное вступление Финляндии и Швеции в НАТО уже летом, замглавы Совбеза РФ сказал, что в России станет больше "официально зарегистрированных противников".
При этом длина сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое.
Следовательно, Россия должна "серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива", считает чиновник.
"В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики уже не пойдет речь – баланс должен быть восстановлен", - написал Медведев.
- Напомним, Финляндия может принять решение о вступлении в НАТО в ближайшие недели.
- Правительства Финляндии и Швеции намерены присоединиться к НАТО уже летом из-за нападения России на Украину.
- Если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Североатлантический союз способен очень быстро принять их.
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