"Ни о каком безъядерном статусе Балтики уже не пойдет речь": в России прокомментировали потенциальное вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Об этом Медведев написал в телеграмме.

Комментируя потенциальное вступление Финляндии и Швеции в НАТО уже летом, замглавы Совбеза РФ сказал, что в России станет больше "официально зарегистрированных противников".

При этом длина сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое.

Следовательно, Россия должна "серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива", считает чиновник.

"В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики уже не пойдет речь – баланс должен быть восстановлен", - написал Медведев.

Напомним, Финляндия может принять решение о вступлении в НАТО в ближайшие недели.

Правительства Финляндии и Швеции намерены присоединиться к НАТО уже летом из-за нападения России на Украину.

Если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Североатлантический союз способен очень быстро принять их.

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