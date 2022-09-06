Об этом сообщают организаторы премии M100 Media Award .

"Народ Украины со стоической силой в течение месяцев противостоял жестокому вторжению России и защищал свою свободу и суверенитет на европейской земле. Поэтому консультативный совет M100 решил почтить народ Украины нынешней наградой M100 Media Award", - говорится в сообщении.

Организаторы премии отмечают, что церемония вручения M100 Media Award состоится 15 сентября в Потсдаме (Германия – ред.). От имени украинского народа его получит боксер Владимир Кличко.

"Ни одна нация в мире не продемонстрировала ценность свободы и ее хрупкую уязвимость так страстно, как Украина за последние месяцы. Страна ведет героическую борьбу за свои ценности: независимость и свободу. И защищает их изо дня в день, час за часом под смертоносным огнем. То, что мы воспринимаем как должное, украинцы месяцами пытались сохранить, рискуя жизнью.Народ, который стал единственной нацией в самые трудные времена своего существования и стремится к демократии в трудные времена. Их страдания не подлежат обсуждению. Это война против демократии, свободы и нашей системы ценностей. Народ Украины заслуживает нашего глубокого уважения, уважения, поддержки и солидарности. Они воюют и за нас тоже", - пишет M100 Media Award.

Награда M100 Media Award вручается на международной медиаконференции с 2005 года за вклад в защиту свободы СМИ и свободы слова, а также укрепление демократических принципов и взаимопонимание в Европе. В прошлом году ее вручили российскому оппозиционеру Алексею Навальному. В 2014 году премию получили украинские журналистки-расследователи Наталья Седлецка и Екатерина Каплюк, а также мэр Киева Виталий Кличко.

"На коллоквиуме M100 Sanssouci в этом году основное внимание уделяется военному нападению России на Украину, его последствиям для Европы и роли СМИ. Вторжение России в ее независимое соседнее государство является крупнейшим вооруженным конфликтом на европейском континенте после окончания Второй мировой войны с огромными последствиями для геополитики, экономики демократии, общества и окружающей среды.Около 70 участников со всей Европы будут обсуждать, как Европа и западный мир хотят защитить и укрепить демократию, свободу и свободу печати и мнения", - пишут организаторы премии.

Украина одержала победу на European Heritage Awards, это премия ЕС в области культурного наследия. Андреевская церковь в Киеве также получила награду.

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