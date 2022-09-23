Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

21 сентября в результате обмена пленными из российского плена удалось вернуть 215 защитников Украины. Среди них была и парамедик Екатерина Полищук с позывным Пташка из Азовстали.

Мама Екатерины Светлана Полищук по телефону узнала об освобождении от самой дочери.

"Я с дочерью разговаривала. Об обмене узнала по ее словам, она мне позвонила. Вчера у нас был долгий разговор за такой период, мы еще не наговорились, но разговаривали очень долго", - рассказала Полищук.

Мать Пташки отметила, что дочь в разговоре больше спрашивала и интересовалась жизнью родных, чем рассказывала о себе.

"Катерина больше спрашивала, интересовалась, что у нас. С дочерью раньше было очень много связи, но теперь у нас это украли, мы теперь хотим все наверстать", - сказала она.

Женщина рассказала, что держалась ради дочери, ведь верила, что Пташка непременно вернется в Украину.

"Я держалась ради дочери. Я знала, я верила, ни на секунду не сомневалась, что она вернется к нам, что ее обменяют. Силы я черпала во всем, всем позитиве, который есть вокруг нас. И хочу от себя сказать, что я знаю, как тяжело ждать, но не надо падать духом, надо держаться, надеяться и молиться... И обязательно будет встреча. За всю войну я с ней разговаривала раз пять, иногда мы переписывались. Я не знала, в каких условиях дочь, но догадывалась, что она в Оленовке. Пока неизвестно, когда будет встреча", - отметила Светлана Полищук.

Мама Екатерины поделилась, что, когда дочь была на заводе, женщина понимала, что в любой момент может быть оттуда сообщение, которого она не пожелала бы никому. Во время пребывания Екатерины в плену, Светлана верила, что дочь освободят и поэтому ждала звонка об обмене.

"Я хочу пожелать всем дождаться. Терпения и веры. И обязательно все дождутся своих дочерей, сыновей, мужей, жен. Дождутся, только надо еще немного подождать. И все будет хорошо", - сказала мама Пташки.

В среду, 21 сентября, в результате обмена пленными из российского плена удалось вернуть 215 защитников Украины.

Служба безопасности Украины опубликовала видео с процесса обмена , самые первые и искренние эмоции украинских защитников, возвращавшихся домой из российского плена.

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