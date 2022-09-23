"Ни на секунду не сомневалась, что она вернется": мать Пташки с Азовстали об освобождении дочери из плена
Мама пленного парамедика Екатерины Полищук с позывным Пташка с Азовстали рассказала об освобождении дочери из российского плена
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".21 сентября в результате обмена пленными из российского плена удалось вернуть 215 защитников Украины. Среди них была и парамедик Екатерина Полищук с позывным Пташка из Азовстали.
Мама Екатерины Светлана Полищук по телефону узнала об освобождении от самой дочери.
"Я с дочерью разговаривала. Об обмене узнала по ее словам, она мне позвонила. Вчера у нас был долгий разговор за такой период, мы еще не наговорились, но разговаривали очень долго", - рассказала Полищук.
Мать Пташки отметила, что дочь в разговоре больше спрашивала и интересовалась жизнью родных, чем рассказывала о себе.
"Катерина больше спрашивала, интересовалась, что у нас. С дочерью раньше было очень много связи, но теперь у нас это украли, мы теперь хотим все наверстать", - сказала она.
Женщина рассказала, что держалась ради дочери, ведь верила, что Пташка непременно вернется в Украину.
Мама Екатерины поделилась, что, когда дочь была на заводе, женщина понимала, что в любой момент может быть оттуда сообщение, которого она не пожелала бы никому. Во время пребывания Екатерины в плену, Светлана верила, что дочь освободят и поэтому ждала звонка об обмене.
"Я хочу пожелать всем дождаться. Терпения и веры. И обязательно все дождутся своих дочерей, сыновей, мужей, жен. Дождутся, только надо еще немного подождать. И все будет хорошо", - сказала мама Пташки.
- В среду, 21 сентября, в результате обмена пленными из российского плена удалось вернуть 215 защитников Украины.
- Служба безопасности Украины опубликовала видео с процесса обмена , самые первые и искренние эмоции украинских защитников, возвращавшихся домой из российского плена.
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